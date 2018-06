Documento que deveria unir partidos de centro abalou relações entre PSDB e DEM

Surtiu efeito contrário o manifesto ‘Por um Polo Democrático e Reformista’, pela convergência para uma candidatura de centro divulgado na quarta-feira por um grupo de parlamentares. O evento estremeceu as relações entre o PSDB e o Democratas, dois fortes partidos do chamado “centro”.

O presidente da Câmara e pré-candidato à Presidência pelo DEM, Rodrigo Maia, a quem a minuta do documento já havia sido apresentada antes do lançamento, não ficou nada satisfeito ao ver no texto os nomes de três correligionários, os deputados José Carlos Aleluia (BA), Mendonça Filho (PE) e Heráclito Fortes (PI).

Diante da fúria de Maia, os parlamentares deixaram no ar se apoiam mesmo o manifesto. “Não assinei o documento, mas concordo com o teor”, disse Fortes, ao comentar que embora a ideia tenha surgido num encontro em sua casa, ele não escreveu o texto. “Os autores são o senador Cristovam Buarque (PPS-DF) e Marcus Pestana (PSDB-MG)”.

Pré-candidato à Presidência pelo DEM, Rodrigo Maia discordou do documento do centro

Mendonça Filho, cotado para ser o candidato a vice em uma eventual chapa com o PSDB, também diz que não assinou o documento, embora estivesse presente na reunião em que o manifesto foi idealizado.

Em sabatina realizada pelo jornal Correio Braziliense ontem, Maia afirmou que a sociedade brasileira possui entendimento diferente da classe política sobre o que seria uma candidatura de “centro”. Por isso, segundo ele, o debate público sobre o tema soa como uma “conversa de bêbado”.

“O problema é que estamos falando muito em centro. Temos que compreender que a sociedade não enxerga o centro como nós enxergamos. A conversa fica meio parecendo uma conversa de bêbado. Nós falamos de candidato de centro e a sociedade não encontra nenhum desses citados como de centro”, disse o deputado.

Para Maia, o único candidato visto como de centro pela sociedade era o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, que entrou no PSB com o intuito de se candidatar, mas desistiu no meio do caminho. Na sabatina o deputado disse ainda, citando as pesquisas de intenção de voto, que é muito difícil outros candidatos abrirem mão de suas candidaturas em prol da unidade.

Para ele, enquanto os números mostrarem candidatos com índices baixos na preferência dos eleitores, não haverá acordo. Seria necessário que um dos postulantes tomasse a dianteira. “Enquanto isso não acontece, todos os postulantes vão tentando construir até julho suas candidaturas”, declarou.

O democrata lançou a sua candidatura em março, contando com apoio declarado dos presidentes PP, PRB, PR e Solidariedade. Embora alguns desses partidos também estejam com seus pré-candidatos, o DEM negocia a formação de uma aliança em torno do nome de Maia, o que explica a sua fúria com o manifesto.

Procurado pelo Jornal do Brasil, Maia evitou comentar o documento. Ao ser indagado sobre a adesão do seu partido ao manifesto, limitou-se a dizer “pergunte a quem assinou”.

Marcus Pestana, que durante o lançamento não poupou elogios ao pré-candidato democrata, citando o seu nome várias vezes, diz que agendará para a próxima semana um novo encontro para convencê-lo de que o manifesto não pretende conduzir o acordo em direção a Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e candidato pelo PSDB, partido do qual Pestana é secretário-Executivo.

“Houve uma interpretação de que o que se propõe é a convergência para nome do Alckmin. Mas não é isso. O movimento é suprapartidário e pretende mediar o diálogo para que eles, candidatos, indiquem quem deverá prosseguir como o candidato de centro”.

O parlamentar vislumbra três opções para os partidos de centro. A primeira, é que a decisão pela unidade se dê entre os dias 15 de julho e 15 de agosto, quando terão vez as convenções partidárias, com sete dos oito candidatos que ele entende pertencerem ao centro, desistindo da sua candidatura. A segunda opção seria algo inédito, que estes postulantes desistam no decorrer da campanha do primeiro turno. E a terceira, seria apoiar o candidato de centro no segundo turno, “mas aí, torcendo para que haja um candidato de centro que chegue ao segundo turno”.