Briga entre facções acaba em tiroteio e duas casas incendiadas no RS

A madrugada desta quinta-feira, 7, foi de pânico para os moradores que residem no bairro São Jorge localizado em Torres, no litoral norte gaúcho. Um intenso tiroteio entre duas facções criminosas foi registrado pouco depois da meia-noite. Conforme informações do setor de inteligência da Brigada Militar, vários chamados pelo telefone 190 foram atendidos e moradores relatavam ouvir disparos de arma de fogo.

Na rua Santo André, mesmo local onde ocorreu o tiroteio, duas residências foram incendiadas pelos criminosos que disputam a liderança pelo tráfico de drogas na região.

Os bombeiros foram acionados para conter as chamas e não houve registros de pessoas feridas. Segundo a Policia Civil, as duas residências incendiadas pertencem a integrantes de uma das facções investigadas.

Durante a madrugada ninguém havia sido preso. Policiais encontraram várias cápsulas de calibre 12 e 9 milímetros em torno do local vistoriado e o material será periciado.