Operação Dominus, da PF, investiga crime eleitoral no RS

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 6, a Operação Dominus - ação que investiga crime eleitoral. Em nota, a PF informou que cerca de 40 policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral de Pelotas (RS).

A Federal relata que o inquérito foi aberto em dezembro de 2016, "a partir de informações que indicam a destinação de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e ingerências ilegais na administração de condomínio".

Os atos teriam sido praticados com o envolvimento de agentes públicos, com a finalidade de obter votos dos eleitores beneficiados nos pleitos de 2012 e 2016.

Os investigados poderão ser indiciados com base no Artigo 299 do Código Eleitoral, além de outros crimes identificados no decorrer do inquérito.