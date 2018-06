Museu Nacional recebe R$ 21 milhões para revitalizar prédio e acervos

A direção do Museu Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram hoje (6) um contrato que prevê investimento de R$ 21,7 milhões para o plano de revitalização do prédio histórico, seu acervo e espaços de exposição. O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, completa 200 anos em 2018.

Os recursos são um apoio não reembolsável do BNDES à instituição e serão aplicados na recuperação física do imóvel, acervos, espaços expositivos e na revitalização do entorno do museu. O objetivo é garantir mais segurança às coleções e reforçar o trabalho dos pesquisadores para aumentar a demanda de público, além de promover políticas educacionais vinculadas aos acervos.

Fachada do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista

“Vai nos proporcionar reformar áreas históricas desse palácio para fazer com que ele receba o público em grande estilo”, destacou o diretor do museu, Alexander Kellner. Entre as áreas que serão priorizadas para reforma estão a sala do trono e a sala do imperador, que necessita de um reparo no telhado.

Nos últimos anos, o museu enfrentou dificuldades com a falta de investimentos e chegou a ficar fechado em determinados períodos. Para o diretor, no entanto, a expectativa é de melhora a partir do investimento. “Eu estou extremamente otimista porque o Museu Nacional está completando dois séculos de existência e isso não é algo trivial para um país tão jovem como o nosso. A gente precisa mostrar isso para a população”, defendeu.

Inicialmente o Museu foi instalado no Campo de Santana, no centro do Rio, mas depois foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. O local foi residência das famílias real portuguesa e imperial brasileira e é um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Investimento

O valor previsto no contrato assinado hoje corresponde à terceira fase do plano de recuperação do museu, que tem um total de R$ 28,5 milhões. Mais R$ 24 foram milhões investidos nas fases anteriores. Os recursos serão usados também para o fortalecimento da gestão da instituição, com ações de aprimoramento e esforços para a constituição de um fundo patrimonial (endowment) que contribua para o futuro das atividades do museu.

Segundo a chefe do Departamento de Economia da Cultura do BNDES, Luciane Gorgulho, o projeto do Museu Nacional é o segundo maior na área de patrimônio histórico, entre os já apoiados pelo banco.

“Nesse projeto a gente trabalhou muito a questão do modelo de sustentabilidade da instituição, como ela vai sobreviver outros 200 anos”, apontou. Luciane Gorgulho acredita que o investimento vai impactar não só o próprio museu, mas a comunidade do entorno de São Cristóvão, podendo inclusive gerar empregos.