Manuela D’Ávila fala em abrir mão da candidatura por união da esquerda, mas partidos não fazem eco

A despeito do alto índice de intenções de votos do pré-candidato de extrema direita, Jair Bolsonaro (PSL), sem o ex-presidente Lula no jogo eleitoral, e justamente porque o campo da direita também está fragmentado, são poucas as chances de os partidos de esquerda se unirem já no 1º turno das eleições deste ano. PT, PSOL e PDT deverão manter suas pré-candidaturas. Nesta semana, a pré-candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila, fez o primeiro gesto ao afirmar que ela não seria um entrave à união dos partidos de esquerda e centro esquerda se essa for a decisão a ser tomada. Essa foi a primeira vez que um dos presidenciáveis desse campo político admitiu que poderia abrir mão de sua pré-candidatura à Presidência.

Manuela: 1º gesto pela união da esquerda

“Nós já fizemos o gesto. Se eu não for candidata, os outros três se entendem para nós estarmos unidos? Os outros três têm essa disposição? Eu não sou óbice”, disse a deputada gaúcha à agência Broadcast, do jornal “O Estado de S.Paulo”. A declaração é vista como uma ironia, pois até agora todos os partidos de esquerda negam essa possibilidade. A avaliação é do líder do PCdoB, Orlando Silva (SP). Para ele, a chave para uma aliança entre o PSB e o PDT, que mantêm conversas, é o PT que também tem dialogado com os pessebistas para coligações estaduais, mas de olho no cenário nacional. Orlando Silva afirma que o fiel da balança será a convenção estadual do PT em Pernambuco, marcada para o próximo dia 10, que pode optar por aderir à campanha à reeleição do governador Paulo Câmara (PSB). “Vamos ter desdobramentos a partir dessa decisão”, disse ao afirmar que a tendência nesse caso é que parte do PSB, principalmente do Nordeste, se una ao PT.

PDT de Ciro elogia iniciativa, de olho no PSB

No PDT, que tenta atrair não só o PSB, mas também o PCdoB em torno do presidenciável Ciro Gomes, a declaração de Manuela D’Ávila foi vista com bons olhos. “Foi muito positivo e lúcido da parte dela. Nós não podemos correr o risco de não termos alguém do nosso campo no 2º turno”, alerta o líder pedetista na Câmara, deputado André Figueiredo (CE). A convenção nacional do PDT, que irá confirmar o nome de Ciro Gomes como presidenciável, será realizada em 20 de julho, em Brasília, mas a expectativa do partido é que as conversas com o PSB se concretizem ainda este mês.

Em relação ao PT, ninguém acredita que o partido possa mudar a sua estratégia em relação a Lula e, ainda que o registro da candidatura do ex-presidente seja impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por causa da Lei da Ficha Limpa, o mais provável é que um outro petista seja escolhido. “Eles querem o 13 na urna”, afirma tanto Orlando como Figueiredo. Preso há dois meses, após ser condenado em 2ª instância no caso tríplex, o próprio ex-presidente tem mandado recados de que está disposto a manter a sua candidatura. No partido, esse discurso é quase unanimidade como confirmou o ex-ministro Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que o PT vai utilizar as eleições para fazer a defesa do ex-presidente. Segundo ele, não há outro caminho, e a campanha eleitoral é “o momento ímpar de defesa do legado Lula, que é maior do que o próprio Lula”. Em primeiro lugar quando aparece nas pesquisas eleitorais, Lula tem mais intenções de votos do que a soma dos demais concorrentes.

Boulos: esquerda não ficará fora do 2º turno

Em agenda na Bahia, o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse não temer a possibilidade de o 2º turno das eleições presidenciais não contar com nome do campo da esquerda, porque todas as candidaturas do outro lado representam o governo Temer, que tem alta rejeição. “Algumas são Temer disfarçado, outras são Temer assumido. O Temer é o governo com maior rejeição da história republicana. É difícil achar na rua quem aprove o Temer. E não acredito que o povo vai colocar no segundo turno duas candidaturas que representem Temer”, avaliou. Sobre o pré-candidato Jair Bolsonaro, Boulus disse também não acreditar que ele terá êxito com “o populismo da violência e de intolerância”. Assim também pensa Orlando Silva, que diz que Bolsonaro estará exposto durante a campanha. “Quanto mais ele fala, mais ele perde”, atesta.