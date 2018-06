Jovem morre após cair de moto na rodovia Raposo Tavares, em SP

Um jovem de 20 anos morreu nesta quarta-feira, 6, após cair de moto na rodovia Raposo Tavares. O acidente ocorreu no km 10, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos. Duas viaturas foram encaminhadas ao local.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou que o tráfego na região está intenso e que, por volta das 6h30, o congestionamento começava no km 31. O órgão alerta aos motoristas para as pistas escorregadias em razão do tempo instável.