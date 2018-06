Senador Dalírio Beber será o relator do projeto de LDO 2019

O senador Dalírio Beber (PSDB-SC) foi confirmado nesta terça-feira (5) relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 (LDO 2019). A proposta define parâmetros e metas para elaboração do Orçamento do ano que vem.

Cabe inicialmente à Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional debruçar-se sobre o documento. É lá que o relator apresentará um parecer ao PLDO, após ouvir especialistas no assunto, para que deputados e senadores analisem o texto.

Enviada pelo governo ao Congresso em abril, a proposta previa crescimento da economia brasileira de 3% em 2019 e inflação de 4,2%, referente ao Índice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com o calendário atrasado, a CMO tem até o dia 17 de julho para aprovar a LDO, sob pena de os parlamentares não poderem entrar em recesso.

Criada pela Constituição Federal de 1988, a Comissão Mista de Orçamento é composta por 31 deputados e 11 senadores. Ela é responsável pela análise e emissão de parecer sobre projetos orçamentários e contas apresentadas anualmente pela Presidência da República. O colegiado também acompanha e fiscaliza o Orçamento da União.