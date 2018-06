'Estou cansado de mentiras', diz Lula em depoimento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento nesta terça-feira (5) como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, em ação sobre suposto pagamento de propina na escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

Durante o depoimento, Lula disse que o Brasil vive um "momento de denuncismo" e que ele está "cansado de mentiras". "Meu compromisso é com a verdade, não acredito que tenha um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu", afirmou.

O depoimento foi dado ao juiz Marcelo Bretas, por meio de videoconferência, já que o ex-presidente está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Essa foi a primeira aparição de Lula desde sua prisão, em 7 de abril.

Rio 2016

Sobre a denúncia de compra de votos, o petista garantiu que o ambiente no Comitê Olímpico Internacional (COI) era de "muita seriedade" e que o apoio da África à candidatura do Rio de Janeiro era uma coisa "óbvia". "O Brasil era o país mais próximo da África, isso dava aos africanos quase uma irmandade com o Brasil", acrescentou.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Cabral e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pagaram US$ 2 milhões para comprar o voto do senegalês Lamine Diack.