Dez partidos assinam com TSE compromisso por eleições sem fake news

Dez dos 35 partidos políticos em atividade no País assinaram na noite desta terça-feira, 5, com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um acordo de colaboração para "a manutenção de um ambiente eleitoral imune de disseminação de notícias falsas", as fake news. Assinaram o acordo representantes do Democratas, PCdoB, PSDB, PDT, PRB, PSC, PSD, PSL, PSOL e Rede.

"Nós entendemos que, além de todas as providencias até então adotadas, nós deveríamos também ter como colaboradores não só a imprensa, mas também os partidos políticos. Que se juntem a nós para que mantenhamos a nossa democracia imune de qualquer dúvida. Os termos são simbólicos, são termos que encerram compromissos éticos", disse o presidente do TSE, ministro Luiz Fux.

"É claro que os partidos também terão possibilidade de eventualmente trazer ao conhecimento do TSE alguma anomalia que esteja ocorrendo no ambiente eleitoral", observou o ministro.

Conforme o documento, os partidos políticos que subscreveram o documento se comprometem a manter o ambiente de "higidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito, atuando como agentes colaboradores contra a disseminação de fake news nas eleições 2018".

Adesão

Indagado sobre o fato de 10 dos 35 partidos terem assinado o documento, o ministro disse que "houve alguns empecilhos de ordem prática". "Nós não anunciamos previamente que haveria assinatura de nenhum documento. Por isso que o documento definitivo será firmado no evento internacional que em breve o TSE irá realizar", disse Fux, em referência ao seminário que será realizado no dia 21 de junho, na sede do tribunal.