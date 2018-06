2017 teve recorde de mortes no campo

Os assassinatos no campo atingiram recorde, com 71 pessoas mortas em 2017, perdendo apenas para o ano de 2003, quando 73 camponeses morreram. Como se não bastassem os crimes, as técnicas utilizadas para matar trabalhadores rurais, índios ou quilombolas, em sua maioria, ganharam no ano passado requintes de crueldade.

Segundo o relatório anual Conflitos no Campo, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), para servirem de exemplo para os demais, os assassinos mutilam as suas vítimas. Em diversos casos, cadáveres foram degolados, carbonizados, ensanguentados e desfigurados no que a comissão, que é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), chama de “pedagogia do terror”.

Moradores de Pau D’Arco (PA) protestam contra o massacre com 10 mortes na cidade

O recorde não está apenas nas mortes. De acordo com o relatório, cresceram todos os índices relacionados ao conflito político rural. Houve cinco massacres no ano passado, com 31 mortes. As tentativas de assassinato passaram de 74, em 2016, para 120 – um crescimento de 63%. As ameaças de morte aumentaram de 200 para 226. O número de pessoas torturadas passou de um para seis, e o de presos foi de 228 para 263. O único dado decrescente foi o total de conflitos, que passou de 1.536, em 2016, para 1.431 – número menor, mas com resultados mais dramáticos.

Os massacres foram em Colniza (MT), com nove mortos; Vilhena (RO), com três vítimas; Pau D’Arco (PA), com dez assassinatos; Lençóis (BA), com seis; e Canutama (AM), com três. A CPT considera massacre quando três ou mais pessoas são assassinadas num único conflito, no mesmo dia.

O professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) Carlos Walter Porto Gonçalves, especialista no assunto, atribui o crescimento da violência no campo ao que chama de “ruptura política”, com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele diz que os conflitos se intensificaram em 2015, quando o processo teve início, e explodiram nos anos de 2016 e 2017. Os dois anos somam 122 assassinatos.

Oligarquias romperam pacto

Porto Gonçalves observa ainda que, neste período, o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro baseado no agronegócio e na mineração “ganhou centralidade”, com consequente expansão dos conflitos para além dos trabalhadores rurais sem terras e acampados. Os números mostram que cresceram, nos últimos anos, os conflitos com indígenas, caiçaras e quilombolas, por exemplo. “Quando as oligarquias romperam o pacto que elas mesmas tinham feito com o PT, a partir de 2015, elas se sentiram à vontade para expandir os seus negócios e acabaram invadindo as áreas antes ocupadas por esse tipo de comunidade”.

O pesquisador tem como base o crescimento do total de terras onde os conflitos ocorreram. Em 2008, a briga por terra envolvia 6,5 milhões de hectares. Em 2016, o total dos conflitos atingiu 23,6 milhões de hectares, e em 2017 foram 37 milhões de hectares. Segundo os especialistas, o setor empresarial se sente à vontade para agir porque está amparado pelo arcabouço legal que vem sendo desenhado pelo Executivo e pelo Legislativo. Existem hoje no Congresso 45 projetos que favorecem o setor em detrimento dessas populações. Para a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, a saída está em impugnar os projetos aprovados no Supremo Tribunal Federal (STF). por meio de ações de inconstitucionalidade. “As pessoas precisam se dar conta da barbárie que se vive hoje no Brasil. Não se trata de disputa política entre direita e esquerda, mas de um projeto de sociedade que foi iniciado com a Constituição de 1988 e está sendo descaracterizado agora, com todas essas medidas”, afirma.