Consumidor do DF terá acesso a preço da gasolina ao sair da refinaria

O consumidor do Distrito Federal terá acesso a um site, a partir da próxima segunda-feira (11), em que poderá consultar os preços dos combustíveis e de produtos derivados do petróleo ao sair das refinarias.

A ordem para criação do sistema foi dada nesta segunda-feira (4) pelo governador do DF, Rodrigo Rollemberg, após reunião do gabinete de crise.

Até 30 de junho, para cálculo de cobrança do ICMS, valor do litro de gasolina permanece R$ 4,29

Os interessados deverão entrar no site da Secretaria de Fazenda do DF, digitar quanto pagaram no posto de combustível e, a partir das informações, saberá a margem de lucro do empresário.

Rollemberg disse que até 30 de junho, para efeito da base de cálculo de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), permanecerá o valor de R$ 4,29 para o litro de gasolina.

Botijão de gás

O abastecimento de botijão de gás P13, o utilizado nas cozinhas domésticas, deve ser normalizado no DF até quarta-feira (6), segundo governador. “Os demais tipos de gás, como o a granel e os botijões maiores, já estão normalizados”, disse.

A assessoria do governo do DF informou que o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) manterá o foco para evitar preços abusivos. O órgão fiscalizou 27 postos de distribuição de gás de cozinha, autuando sete por práticas irregulares.