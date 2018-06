Acidente entre moto e caminhão na Régis Bittencourt provoca lentidão nesta manhã

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na rodovia Régis Bittencourt nesta segunda-feira, 4, provocou lentidão do km 277 ao 279, na pista sentido São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o atendimento está sendo feito no local, e, por volta das 8h15, o trânsito fluía pela faixa da esquerda.

A faixa da direita e o acostamento estavam bloqueados no horário acima, de acordo com informações da Arteris, concessionária que administra a BR-116. A região registrava 2,5 km de lentidão. Não há, ainda, informações sobre o estado de saúde do motociclista acidentado.

Antes deste acidente, a Arteris afirmou que o trânsito seguia pesado no início da manhã por conta do fluxo intenso de veículos, na primeira segunda-feira após o fim da greve dos caminhoneiros.