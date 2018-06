PRF apreende mais de mil balas de fuzil em rodovia do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de mil balas de fuzil em uma abordagem na rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio, neste sábado (2).

O flagrante foi feito com apoio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Polícia Civil do RJ. Uma mulher, de 21 anos, e um homem, de 50 anos, foram presos por tráfico de armas e munições. A ação faz parte da operação Égide que reforça o policiamento nas rodovias federais do RJ.

Segundo a polícia, durante a abordagem, o motorista apresentou sinais de nervosismo, o que levou os policiais a iniciar uma busca no interior do veículo. Em seguida, foram encontrados 10 caixas de munições, calibre 7.62 , e 18 caixas de munições 5.56, ambas da marca CBC e contendo 50 munições cada, dando um total de 1400. Elas estavam escondidas debaixo do banco traseiro e dentro do painel frontal.

O condutor relatou que havia saído de Brasília e havia recebido a quantia de R$ 1,5 mil para entregar o veículo na Comunidade no Alemão, na Penha, bairro da zona norte do Rio. Além disso, ele disse que desconhecia sobre as munições escondidas no interior do carro e que havia buscado a passageira em Petrópolis, Região Serrana do Rio, e levaria para um hotel depois da entrega do automóvel.