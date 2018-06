MDB supera PSDB e elege prefeito em duas cidades do interior de SP

O MDB elegeu prefeitos em duas das três cidades que realizaram novas eleições para os executivos municipais neste domingo, 3, no Estado de São Paulo. Em todas, a disputa direta foi com candidatos do PSDB, que elegeu um prefeito. As novas eleições foram realizadas porque os mais votados para prefeito em 2016 tiveram os registros impugnados pela justiça eleitoral.

Num pleito muito disputado, o emedebista Gregório Maglio conseguiu 42,4% dos votos válidos e se elegeu prefeito de Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Ele superou a candidata do PSDB, Andrea Bueno, segunda colocada com 39,5%.

O MDB ganhou também em Turmalina, elegendo Alex Ribeiro, que teve 838 votos - 51,2% dos votos válidos. A disputa foi com Tutão, do PSDB, que ficou com 48,8% dos votos.

Em Bariri, Neto Leoni (PSDB) foi eleito com 8.576 votos - 56% dos votos válidos - para um mandato que vai até o final de 2020. Ele superou o candidato do MDB, Airton Pegoraro, que teve 44% da votação.