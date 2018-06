Carlesse e Vicentinho disputam 2º turno no Tocantins

Com 99,41% das urnas apuradas, os candidatos Mauro Carlesse (PHS) e Vicentinho Alves (PR) vão disputar o segundo turno da eleição suplementar para o governo do Tocantins. Os eleitores voltam às urnas no dia 24 de junho para decidir quem será o governador até dia 31 de dezembro.

Em terceiro lugar, o candidato Carlos Amastha (PSB) reconheceu a derrota no Twitter. "Obrigado minha gente. Não deu. Muito longe das expectativas. A velha política ainda domina com muita força o cenário político do nosso estado. Menos de 35% de votos conscientes. Vamos reunir o grupo e refletir."

Sete pessoas foram presas durante a eleição. Os presos são acusados de supostos crimes eleitorais, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado. Cinco das prisões envolvem políticos que ocupam algum cargo, sendo três vice-prefeitos e dois vereadores.

Confira os resultados com 99,73% das urnas apuradas

Mauro Carlesse (PHS) - 30,32%

Vicentinho Alves (PR) - 22,16%

Carlos Amastha (PSB) - 21,46%

Kátia Abreu (PDT) - 15,64%

Márlon Reis (REDE) - 9,93%

Marcos Souza (PRTB) - 0,49%

Mário Lúcio Avelar (PSOL) - 0% *votos não computados

Além da disputa em Tocantins, outros 20 municípios realizam eleições suplementares para prefeito pelo Brasil. São eles: Teresópolis (RJ), Jeremoabo (BA); Pirapora do Bom Jesus, Bariri e Turmalina (SP); Umari, Tianguá, Frecheirinha e Santana do Cariri (CE); Bom Jesus (RS);Niquelândia (GO); Vilhena (RO); Guanhães, Ipatinga e Pocrane (MG); João Câmara, Pedro Avelino, São José do Campestre, Parazinho e Galinhos (RN).

Teresópolis

Em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Vinicius Claussen (PPS) foi eleito com 23.500 votos válidos. Ele venceu Luiz Ribeiro (MDB) por 22 votos de diferença.