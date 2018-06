Polícia Rodoviária não registra movimento atípico nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal continua com o trabalho de monitoramento das estradas e não registrou nenhuma ocorrência incomum neste sábado (2). Um dos temas acompanhados pela inteligência do órgão era a suposta movimentação de 50 mil caminhoneiros para um grande protesto amanhã (3) no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A Polícia Rodoviária, porém, não registrou nenhum movimento atípico.

No estacionamento do estádio, apenas três caminhões estavam parados na manhã deste sábado à espera do protesto marcado para o dia seguinte. Policiais militares do Distrito Federal acompanhavam à distância o movimento de poucas pessoas.

Aeroportos

Nos aeroportos, a maioria dos terminais já está com a operação normalizada. O aeroporto de Palmas, último aeroporto da Infraero sem combustível, deveria ter recebido querosene na madrugada deste sábado, mas houve atraso e esperava o carregamento para o meio da tarde. Nos demais terminais, a operação era normal.

Balanço com dados até 12h da Infraero mostrava 10,5% dos voos cancelados durante o sábado, 3% atrasado e 85,5% no horário.