Frota de ônibus para de circular em Natal após ataque

A prefeitura de Natal informou neste sábado (2) que a frota de ônibus da capital do Rio Grande do Norte parou de circular no final da tarde após um coletivo ter sido incendiado por criminosos. Segundo as informações, o recolhimento dos veículos ocorreu por iniciativa das empresas, que temem novos ataques.

De acordo com a prefeitura, táxis, vans de transporte escolar e veículos de turismo estão autorizados a realizar serviço de lotação até que a frota retorne às atividades. O sindicato das empresas de ônibus informou que a frota voltará a circular normalmente neste domingo (3).

De acordo com a secretaria de segurança, antes de atear fogo no ônibus, os criminosos mandaram os passageiros descerem, e não houve feridos.

Ônibus é incendiado na Zona Oeste de Natal

Mais cedo, o soldado da policia militar Kelves Freitas de Brito foi assassinado por dois criminosos em um estabelecimento comercial em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Em nota, a PM do Rio Grande do Norte informou que investiga os fatos e está realizando diligências para prender os acusados do ataque ao coletivo e da morte do policial.

No início do ano, cerca de 2 mil militares da Forças Armadas foram enviados para reforçar a segurança nos estado durante o período em que policiais entraram em greve pelo o atraso no pagamento de salários e do 13º.