AFP está preocupada com fake news no Brasil

O novo diretor-geral da Agência France-Presse (AFP), Fabrice Fries, afirmou ontem, em entrevista à rádio Europe 1, que a difusão de “fake news” é “um fenômeno muito perturbador e absolutamente massivo”. E fez referência específica ao caso brasileiro: “Vemos isso em países como o Brasil. Neste momento em que há a preparação para a eleição presidencial, há desinformação em escala industrial”.

Segundo ele, “na AFP, houve uma mudança radical de postura nos últimos anos, a agência não estava acostumada a comentar rumores, agora vimos, com Brexit e Trump, que era necessário”. Fabrice Fries revelou que a tradicional agência de notícias está lançando um novo formato dedicado à checagem dos fatos: o “FactCheck”.

Fries vê ‘desinformação em escala industrial’

Na entrevista, o diretor-geral informou também que a revitalização comercial da AFP passa pelo vídeo e que pretende que a agência de notícias se torne uma das maiores plataformas de vídeo do mundo. “Hoje, o vídeo, para simplificar, representa 12% do nosso faturamento. Na AP e na Reuters, é de 40%. Precisamos nos tornar uma das duas maiores plataformas de vídeo do mundo”, disse Fabrice Fries.

Ele afirmou ainda que o estímulo comercial da AFP era uma “grande questão, já que as receitas estão caindo e as despesas estão subindo há 4, 5 anos, o que é preocupante”. Por tudo isso, a AFP vê uma fonte real de crescimento no vídeo e esse será o principal eixo de desenvolvimento. “A agência é conhecida por ser forte em texto e fotografia, somos a melhor agência de fotografia do mundo, tem que ser o mesmo para o vídeo”, concluiu Fries.