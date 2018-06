Temer confirma Ivan Monteiro como novo presidente da Petrobras

O presidente Michel Temer confirmou o nome de Ivan Monteiro para ser recomendado como presidente efetivo da Petrobras. Ele falou à imprensa na noite desta sexta-feira (1) após reunir-se com Monteiro no Palácio do Planalto.

Temer aguardou a decisão do Conselho de Administração da Petrobras, que indicou o diretor financeiro da estatal para ocupar interinamente. A troca ocorre após a decisão de Pedro Parente em deixar o comando da Petrobras, anunciada no final da manhã de hoje.

Conselho da estatal

O nome de Monteiro agora precisa ser confirmado novamente pelo conselho da estatal. Ele é o atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras.