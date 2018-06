Senado é dilema do PT no Ceará: Aliança pode dar vaga petista ao MDB

A reeleição do governador do Ceará, Camilo Santana, pode levar o PT a cortar na própria carne, abrindo mão de sua vaga ao Senado para o presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB). Com uma gestão bem avaliada, o governador petista reuniu em torno de si 24 partidos aliados incluindo, entre outras legendas menores, o PDT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PP, PR, DEM e o MDB, em uma articulação que envolve o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e seu irmão Cid Gomes (PDT), que concorrerá a outra cadeira de senador.

O acordo, que sacrificará o senador José Pimentel (PT), ex-ministro dos governos Lula e Dilma, vem sendo contestado por parte dos petistas cearenses, como a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins. Segundo ela, a Executiva Nacional e o Diretório Estadual do PT tomaram como decisão em suas resoluções priorizar a eleição para o Legislativo, sem perder os espaços já conquistados. “Esse debate (aliança com Eunício) não foi feito em nenhuma instância. Nós estamos entendendo que o PT terá candidato ao Senado”.

Camilo Santana e Eunício Oliveira podem selar união que divide os petistas

Em ato público em prol da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado no último dia 26, Pimentel elevou o tom e disse ser um erro fazer aliança com “golpistas”, referindo-se aos 10 parlamentares cearenses, entre eles Eunício Oliveira, que votaram pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff . “Não é admissível que o PT venha a abrir mão da vaga do Senado para garanti-la ao coordenador do golpe no Congresso Nacional, que se chama Eunício Oliveira”, afirmou o senador do PT, lembrando que o presidente do Senado também foi a favor da Emenda 95, que congelou os gasto públicos por 20 anos, e da reforma trabalhista.

Diante da pressão exercida por Camilo e os irmãos Gomes, Luzianne Lins liderou na semana passada a divulgação de um manifesto defendendo a manutenção da vaga do PT do estado ao Senado, colhendo assinaturas com a militância, simpatizantes e apoiadores. Pelo que se vê, porém, a chapa com o apoio do MDB deve ser aprovada por uma margem pequena de votos pelo Diretório Estadual do PT. Cabe, no entanto, um recurso à direção nacional do partido.

É inadmissível que o PT abra mão da vaga do Senado para entregá-la ao coordenador do golpe no Congresso

Afilhado de Cid e Ciro Gomes, o governador Camilo, que tem mais de 60% de aprovação e poderá se reeleger já no 1º turno, tem obtido bons resultados em sua gestão, que tem a educação como carro-chefe. A aproximação de Camilo com Eunício Oliveira em meio à trégua entre os Gomes e o presidente do Congresso se deu com o senador ajudando a liberar recursos federais e empréstimos para obras e projetos do estado.

Eunício passou a participar de eventos promovidos pelo governador e o ápice foi o evento realizado em Sobral, reduto eleitoral dos Ferreira Gomes, onde o residente do Senado pousou para fotos ao lado de Camilo e do prefeito Ivo Gomes, primo de Cid e Ciro.

O secretário da Casa Civil do governo petista, Nelson Martins, um dos maiores entusiastas da aliança com o MDB, atribui a Eunício a liberação para a saúde de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de U$ 123 milhões e de recursos do BNDES e do Orçamento Geral da União para obras do metrô de Fortaleza no valor de R$ 1,7 bilhão. “Está havendo uma parceria do ponto de vista institucional do governo do estado com o senador Eunício muito proveitosa”, garante.