Pedro Parente pede demissão da Presidência da Petrobras

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira (1), após enviar uma carta de demissão ao presidente Michel Temer.

Em um comunicado da Petrobras, o Conselho de Administração da estatal disse que irá examinar a nomeação de um CEO interino.

Ainda de acordo com a companhia, a diretoria executiva da Petrobras não sofrerá nenhuma alteração. "Minha permanência na Petrobras deixou de ser positiva para a construção de alternativas. Não serei empecilho para que essas alternativas sejam discutidas. Apresentou meu pedido de demissão em caráter irrevogável e irretratável", disse Parente em sua carta de demissão.

Pedro Parente (na foto à direita, com Michel Temer) sofreu pressão política com a greve dos caminhoneiros e pediu demissão da presidência da Petrobras

Pressão da greve

Na presidência da Petrobras desde o início do governo do presidente Michel Temer, em 2016, o engenheiro de 65 anos sofreu uma grande pressão política com a greve dos caminhoneiros, que pediam a redução dos preços da companhia sobre os combustíveis.