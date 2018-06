Ivan Monteiro é escolhido presidente interino da Petrobras

O conselho de administração da Petrobras aprovou Ivan de Souza Monteiro, atual diretor financeiro da estatal, como presidente interino da empresa, no lugar de Pedro Parente, que renunciou ao cargo.

Monteiro está na Petrobras desde a chegada de Aldemir Bendine, presidente da companhia no segundo mandato de Dilma Rousseff, e foi vice-presidente financeiro do Banco do Brasil entre 2009 e 2015.

O substituto definitivo de Parente, no entanto, será indicado pelo governo de Michel Temer.