Temer: "Orem por mim e pelo governo. Vocês estarão orando pelo país"

Na presença de pastores da Igreja Assembleia de Deus de todo país, o presidente Michel Temer pediu orações e comemorou o fim da paralisação dos caminhoneiros. Para ele, o acordo só foi possível “graças ao diálogo”. Temer participou hoje (31) da Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil (Conamad), em Brasília.

“Encerramos a greve dos caminhoneiros por meio de uma atitude minha que, muitas vezes, tem sido criticada, que é o diálogo”, disse o presidente. “Nós usamos o diálogo e a palavra. Chamamos as lideranças e, conectados com os estados, os governadores, e com a população, conseguimos chegar a um bom termo.”

Presidente da República, Michel Temer, recebe os cumprimentos do Bispo Primaz Manoel Ferreira, Presidente da Conamad

Em seguida, Temer acrescentou que: “Peço que orem por mim e pelo governo. Estarão orando pelo país”.

Violência

Ao lamentar a morte de um caminheiro atingido por uma pedra em Rondônia, o presidente ressaltou que a negociação foi pacífica com a categoria, que deflagrou a paralisação no último dia 21.

“Não houve violência por parte do Estado. Quando o diálogo começou a faltar, chamei as forças federais para pacificar o país. A única morte que houve foi por questões políticas, alguém atirou um tijolo e atingiu um caminhoneiro”, disse.

Desabafo

Antes de conversar com os pastores, Temer se reuniu com os 27 presidentes estaduais da Assembleia de Deus no Brasil. Na conversa, ele disse que mantém sobre a mesa dois livros: a Constituição Federal e a Bíblia Sagrada.

“Não foram poucas as vezes que abri a Bíblia, sem nenhuma intenção e, quando folheei uma página qualquer, lia um Salmo ou um provérbio e lá encontrava o caminho para aquele dia”, disse. “Os dias na Presidência não são fáceis”.