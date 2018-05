Próximos ao eleitor evangélico, Rocha e Bolsonaro participam da Marcha para Jesus

Um dia após anunciar o apoio do PRB à pré-candidatura de João Doria (PSDB) ao governo de São Paulo, o empresário Flávio Rocha, presidenciável do PRB e membro da igreja Sara Nossa Terra, irá junto com o tucano à Marcha para Jesus, evento organizado pela igreja Renascer na capital paulista.

Doria, cujo partido tem o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como presidenciável, caminha junto com Flávio Rocha na manhã desta quinta-feira. Antes do evento, os dois pararam para tomar café em uma lanchonete e cumprimentar eleitores.

Já o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), também pré-candidato ao Planalto e próximo ao eleitorado evangélico, deve chegar ao local ao meio-dia. A concentração do evento ocorre na praça Heróis da FEB, na zona norte de São Paulo, após saída com trios elétricos da praça da Luz, na região central.

O governador e pré-candidato à reeleição Márcio França (PSB) se programou para ir ao evento às 15h. Já o prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), participa da largada da Marcha, às 9h30.