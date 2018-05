Mesmo com feriadão, estradas estão com movimento tranquilo no Rio

Mesmo com a rotina voltando ao normal após as manifestações de caminhoneiros que bloquearam rodovias País afora na semana passada, o movimento de saída do Rio nas estradas nesta quinta-feira, 31, Dia de Corpus Christi estava abaixo do tipicamente observado no início dos feriadões, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por causa da greve dos caminhoneiros, a Ecoponte, concessionária que opera a Ponte Rio-Niterói, estimou fluxo de veículos 25% menor neste feriadão. A ponte dá acesso à Região dos Lagos, no litoral norte do Rio, destino bastante procurado pelos cariocas nos feriados.

Apesar da tranquilidade nas estradas, durante a madrugada desta quinta-feira, houve um protesto, com pneus queimados, na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, no sentido do Rio, na altura do KM 201, em Seropédica, já na região metropolitana fluminense. Segundo a PRF, o engarrafamento chegou a ocupar 3 quilômetros. O fogo foi debelado e a pista foi totalmente liberada.