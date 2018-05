Caminhoneiros: CNBB pede processo 'democrático' e 'ético'

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nesta quarta-feira, 30, nota "sobre o momento nacional" se solidarizando com os caminhoneiros, trabalhadores e trabalhadoras que realizam manifestações pelo País e conclamando "toda a sociedade para o diálogo e para a não violência".

O texto da CNBB assinala que "as eleições se aproximam" e "é preciso assegurar que sejam realizadas de acordo com os princípios democráticos e éticos, para restabelecer nossa confiança e nossa esperança". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.