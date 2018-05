Boletim da PM publica plano de reestruturação de UPP na Baixada

A reestruturação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que já havia sido anunciado oficialmente antes, foi publicada nesta quarta-feira (30) no boletim interno da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a reestruturação da UPP permitirá o emprego dos policiais que a compõem em ações preventivas do 15º Batalhão, em Duque de Caxias.

A UPP, que era a única da Baixada Fluminense, será incluída na dinâmica operacional do batalhão de sua região, assim como ocorreu com as UPPs Batan e Vila Kennedy, que se tornaram companhias destacadas do 14º BPM, em Bangu, na zona oeste da capital. Quando foi inaugurada, em fevereiro de 2014, a UPP da Mangueirinha substituiu uma companhia destacada do Batalhão de Caxias.

De acordo com a PM, o efetivo das UPPs passará por um treinamento que será ministrado pelo Comando de Operações Especiais, e os policiais lotados em funções administrativas serão realocados para o patrulhamento nos locais de maior demanda. A transferência dos policiais da UPP da Mangueirinha para a estrutura do batalhão de Duque de Caxias deve ocorrer agora em junho.

Outra mudança que está prevista é unificação das UPPs Santa Marta, em Botafogo, e Cerro-Corá, no Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a reestruturação das UPPs busca dar mais capilaridade ao policiamento ostensivo voltado para as áreas de maior incidência de crimes.