Exército e PRF desmobilizam bloqueios nas rodovias de São Paulo

Uma força conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Exército, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar de São Paulo desmobilizou nesta quarta-feira (30) pela manhã pontos de bloqueio nas rodovias paulistas que ainda estavam ocupadas por caminhoneiros.

Um dos principais pontos na Rodovia Régis Bittencourt (que liga São Paulo aos estados do Sul), localizado na altura do município de Embu das Artes (km 279 e 280), começou a ser desbloqueado nesta terça (30) com a chegada de um batalhão do Exército logo pela manhã.

Em comunicado, a PRF informou que a operação está à disposição de "todos os que se sintam ameaçados no deslocamento".

"Monitoramos estes pontos para que não haja este tipo de constrangimento, além de autuar, baseado no Código de Trânsito, aqueles que usam os veículos para, deliberadamente, interromper ou dificultar o fluxo normal de veículos", ressaltou a corporação.

A Polícia Rodoviária também informou que vai escoltar comboios de caminhoneiros a várias regiões do país.

Agentes da PRF escoltam caminhoneiros

Pontos

A Rodovia Régis Bittencourt registrava, hoje pela manhã, pontos de mobilização nos quilômetros 279 ao 280 (Embu das Artes), 384 ao 385 (Miracatu) e 476 ao 477 (Jacupiranga). No sentido SP, manifestações nos trechos de Campina Grande, do km 68 ao km 67; Embu das Artes, do km 280 ao km 279; e Jacupiranga, do km 477 ao km 476.

A concessionária NovaDutra, que administra a Rodovia Presidente Dutra (ligação São Paulo ao Rio de Janeiro), informou que todos os trechos da rodovia foram liberados na manhã de hoje, após ação da força conjunta, restando pontos de manifestação somente em postos de serviço e acostamentos, sem influenciar o tráfego de automóveis. Os pontos foram desmobilizados sem registro de resistência dos grupos.

Nas Rodoviais Anhanguera e Bandeirantes (ligação de São Paulo ao interior do estado) não há registro de manifestantes ou bloqueios nas vias nos dois sentidos. Na Rodovia Fernão Dias (ligação de São Paulo a Minas Gerais) também não há registro de manifestantes e de bloqueios nas duas vias e nos dois sentidos. As rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares também não registram bloqueios.

Anchieta

As rodovias Anchieta e Imigrantes (ligação de São Paulo ao litoral) estavam sem pontos de bloqueio ou manifestação na manhã de hoje. Ontem (29) à tarde, a Força Tática da Polícia Militar utilizou bombas de gás para dispersar caminhoneiros que estavam parados no acostamento do km 23 da Rodovia Anchieta, em São Paulo.