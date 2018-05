Conab vai socorrer criadores de aves e suínos na falta de ração

Por um mês, o milho para ração estocado pelo governo federal, no Programa de Vendas em Balcão (ProVB), vai ser usado para socorrer os criadores de aves e suínos e as indústrias de processamento de ração animal em todo o país, que sofreram com o desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está autorizada a comercializar o produto. Pela medida provisória, está fixado em 500 toneladas diárias por pessoa o limite para compra de mercadoria. O Programa de Vendas em Balcão tem como meta disponibilizar estoques públicos do governo federal a pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte por meio da venda direta.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que, desde o começo da paralisação dos caminhoneiro no último dia 21, quase 70 milhões de aves morreram. Segundo a entidade, há o risco de cerca de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos não sobreviverem pelo longo período em que foram confinados e alimentando-se inadequadamente.