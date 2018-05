Apontado como operador do PSDB, Paulo Vieira de Souza é preso novamente

O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB, foi novamente preso em São Paulo nesta quarta-feira (30), por descumprimento de decisão judicial. Souza tinha sido solto no dia 11, com habeas corpus concedido pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

Alvo da Operação Lava Jato, ele havia sido preso preventivamente em 6 de abril.

Segundo a decisão judicial, a prisão de Souza é necessária para "assegurar a instrução criminal". A Justiça afirmou que testemunha ou ré ameaçada não expõe toda a verdade e prejudica a coleta das provas. Souza é suspeito de constranger testemunhas. Ele nega.

O operador do PSDB é acusado pelo desvio de recursos de R$ 7,7 milhões da Dersa, entre os anos de 2009 e 2011, nos governos José Serra e Geraldo Alckmin.

A PF também procura o ex-chefe de Assentamento da Dersa Geraldo Casas Vilela, de acordo com informações do jornal Estado de S. Paulo.

