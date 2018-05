Bombeiros tentam controlar incêndio em comunidade de Osasco

O Corpo de Bombeiros foi acionado no começo da noite de hoje (29), por volta das 19h30, para apagar um incêndio na comunidade Buraco do Sapo, em Osasco (SP). Os bombeiros não têm, por enquanto, informações sobre vítimas. Há 13 viaturas no local.

Informações preliminares indicam que pelo menos dez barracos foram atingidos pelo fogo. Os bombeiros investigam as causas do incêndio.

A comunidade Buraco do Sapo fica na periferia de Osasco, próxima ao bairro da Baronesa. O local é conhecido na Grande São Paulo por reunir rodas de samba aos sábados.