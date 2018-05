São Paulo obtém 1,5 milhões de litros de combustível para manutenção

A prefeitura de São Paulo informou que há 14 postos de combustíveis exclusivos para atender às demandas da administração municipal. O Comitê de Gerenciamento de Crise obteve cerca de 1,5 milhão de litros de combustível, o que garante as principais operações municipais ao longo desta terça-feira (29).

De acordo com a prefeitura, caminhões para abastecer a frota municipal estão sendo escoltados por equipes da Polícia Militare da Guarda Civil Metropolitana. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro) disponibilizou mais 11 postos de combustíveis exclusivamente para atender a administração municipal, totalizando 14 postos.

Com isso, estão normalizadas as operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Serviço Funerário Municipal, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Assistência Social e da Guarda Civil Metropolitana.

Outros serviços considerados essenciais pela prefeitura também estão sendo monitorados pelo Comitê de Crise, como hospitais particulares e supermercados. Os postos de combustível disponibilizados pelo Sincopetro foram liberados para a Eletropaulo e a Comgás, já que as companhias tinham combustível apenas para rodar nesta segunda.

A Secretaria Municipal da Fazenda estimou que, em uma semana, o município deixou de arrecadar em tributos cerca de R$ 150 milhões por conta da greve dos caminhoneiros apenas com ISS.

Ônibus

A frota de ônibus municipais deve operar nesta terça-feira com 60% a 70% da frota, segundo a prefeitura. Durante o início da manhã desta segunda-feira, as empresas conseguiram circular com 67% da frota programada. As linhas de trólebus operaram com a frota máxima, assim como o serviço Atende. Entre os horários de pico, o município autorizou as empresas de ônibus a rodarem com 60% dos veículos para garantir o atendimento no fim da tarde e noite. No período de pico da tarde, a partir das 16h30, as empresas conseguiram manter 63% da frota prevista circulando.

Além disso, as empresas ficaram autorizadas a operar as linhas noturnas, a partir das 0h, com 50% da frota, equivalendo a intervalos dobrados.

O rodízio municipal continua suspenso para veículos e caminhões durante toda a semana. A CET orientou seus agentes de trânsito a não aplicar multas aos motoristas que tiverem pane seca, fazendo apenas a remoção do veículo para um local seguro.

Conforme decreto do prefeito Bruno Covas, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) foi liberada durante toda a semana para, segundo a prefeitura, garantir o abastecimento de serviços essenciais da cidade.

Metrô e CPTM

Em negociação mantida pela administração municipal com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, ficou acertado que a CPTM e o Metrô vão estender o horário de funcionamento de suas estações, que passarão a funcionar das 4h às 1h. Na madrugada desta segunda para terça-feira, as estações já permanecerão abertas até as 1h.

Saúde

Diante da necessidade de reservas de insumos para os atendimentos de urgência e emergência, as cirurgias eletivas agendadas para segunda (28) e terça-feira (29) estão sendo remarcadas em cinco hospitais municipais: Carmino Caricchio (Tatuapé), Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), Ignácio Proença de Gouveia, José Soares Hungria e Mario Degni.

As cirurgias eletivas estão mantidas nos hospitais municipais Alexandre Zaio, Alípio Correa Netto, Arthur Ribeiro Saboya, Benedicto Montenegro, Waldomiro de Paula, Tide Setubal, Menino Jesus, Vereador Storopolli e Cidade Tiradentes, assim como na Maternidade Cachoeirinha. No M’ Boi Mirim, estão sendo reagendadas apenas as cirurgias de hérnia e urologia.

Amanhã (29), também não serão realizados exames de rotina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Samu continua realizando abastecimento dos veículos em postos de combustível descentralizados, o que tem garantido o atendimento regular da demanda.

Escolas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, amanhã as escolas da rede municipal vão funcionar normalmente. A oferta de merenda está garantida, com cardápio adaptado de acordo com o estoque de cada unidade.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo domiciliar opera normalmente até terça-feira à noite. A coleta seletiva continua suspensa. Já a coleta hospitalar, a limpeza pós-feiras livres e o recolhimento de animais mortos estão mantidos. Os Ecopontos permanecem fechados, já que os resíduos coletados nesses locais são encaminhados a aterros localizados em rodovias federais e estaduais, muitas delas bloqueadas pelos caminhoneiros.

Os serviços de varrição de vias e logradouros estão garantidos até terça-feira à noite.

Serviço Funerário

O serviço funciona normalmente até a noite desta terça-feira (29), após o reabastecimento dos veículos nos postos disponibilizados pelo Sincopetro.