Prefeitura do Rio retoma aulas em escolas nesta terça

A prefeitura do Rio irá reabrir nesta terça-feira, 29, as escolas e creches municipais. As unidades estavam fechadas por falta de merenda para os alunos, decorrente da greve dos caminhoneiros. Os ônibus e BRTs deverão retomar gradualmente a oferta de transporte nos horários mais requisitados pelos usuários na capital, a depender do abastecimento das garagens, esperado para esta madrugada.

A retomada dos serviços é possibilitada pelas escoltas de caminhões levando combustíveis pelas forças de segurança, segundo a prefeitura. Em uma semana, foram 257 escoltas, conforme informou a Secretaria de Segurança.

O BRT Rio divulgou que vai operar com 131 articulados em todo o sistema entre 5 horas e 9 horas de amanhã, 37% da frota. A concessionária ainda não recebeu combustível que garanta a totalidade dos serviços nos seus corredores. Se chegar, a operação poderá ser normalizada até o fim do dia, de acordo com o BRT.