Ibope: Doria lidera pesquisa para governador de SP, mas tem a maior rejeição

O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) lidera pesquisa de intenção de voto para governador do Estado, com 22%, mostra pesquisa realizada pelo Ibope na semana passada e divulgada na noite de desta segunda-feira, 28, pela Band.

Em segundo lugar está o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pré-candidato pelo MDB, com 15%. O pré-candidato do PT, Luiz Marinho, registra 4% e empata tecnicamente com o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que tem 3%.

Embora lidere a pesquisa, Doria é quem tem a maior rejeição - 35% dos entrevistados afirmam que não votariam no tucano de jeito nenhum. Na capital, cidade que ele governou por um pouco mais de um ano, a rejeição é ainda maior, de 55%.

Skaf é o segundo mais rejeitado, com 34% no Estado e 33% na capital. Na sequência estão Marinho, com 20% no Estado e 26% na cidade de São Paulo. França é o que tem menos rejeição, com 16% nos dois recortes.

A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 27 de maio, com 1008 pessoas em 60 municípios paulistas. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança utilizado é de 95%. O número de registro no TSE é SP-04608/2018.