Greve leva ônibus no Rio a operar apenas com 40% da frota

A frota de ônibus municipal do Rio de Janeiro está operando nesta segunda-feira (28) com 40% da capacidade total. As empresas de ônibus conseguiram óleo diesel para colocar parte da frota urbana nas ruas para atendimento ao trabalhador. Os ônibus estão circulando superlotados por conta dos efeitos da greve dos caminhoneiros.

Os ônibus do BRT também rodam hoje com 35% da capacidade. A concessionária lembra que os serviços do eixo da Avenida Césario de Melo, em Campo Grande, na zona oeste, e o trecho entre Madureira e o Aeroporto do Galeão estão interrompidos desde sábado passado (26).

As barcas que fazem o transporte de passageiros pela Baía de Guanabara estão operando normalmente hoje. As barcas que fazem a travessia entre a Praça 15 e Niterói voltaram a funcionar hoje, depois do transporte ficar interrompido no fim de semana. As barcas estão saindo com intervalos de 10 minutos e o tempo de travessia entre o Rio e Niterói leva 20 minutos.

Escolas e universidades não têm aula hoje

Os catamarãs da Linha Praça 15 ao bairro de Charitas, em Niterói, estão saindo com intervalos de 20 minutos. As linhas Cocotá, na Ilha do Governador, para a Praça 15 e as barcas que saem para a Ilha de Paquetá também operam sem problemas nesta manhã.

Além das escolas da rede pública municipal de ensino que não estão funcionando hoje, as quatro universidades federais do estado também suspenderam as aulas nesta segunda-feira.

São elas: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Ufrrj), Universidade Federal Fluminense

(UFF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj, ligada ao governo do Estado, também suspendeu as atividades.