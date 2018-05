GDF reavalia se mantém suspensão de cirurgias e fechamento de postos de saúde

O atendimento em serviços públicos de saúde em Brasília está restrito a procedimentos de urgência e emergência. A medida teve início no fim de semana e deverá ser reavaliada nesta segunda-feira, 28, numa reunião marcada para esta tarde.

Todos os postos de saúde estão fechados, consultas ambulatoriais, vacinação e outros procedimentos simples, além de cirurgias agendadas, terão de ser remarcadas.

Profissionais de saúde que atendiam nestes serviços foram realocados para hospitais, para reforçar o atendimento de emergência. De acordo com a Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, há medicamentos e outros materiais suficientes para atendimento de pacientes. Ambulâncias também estão abastecidas e os veículos têm prioridade no abastecimento em postos conveniados.