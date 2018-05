Aeroporto de Porto Alegre recebe mais combustível e garante operação até terça

O aeroporto de Porto Alegre recebeu neste domingo, 27, mais seis carretas com combustível, informou nesta tarde a Fraport, empresa que administra o equipamento. Com o reforço, o terminal está abastecido o suficiente para funcionar até o fim da tarde de terça-feira. Até então, o que havia no local só dava para operar até amanhã. A nota da Fraport afirma também que os cancelamentos de voo neste domingo foram feitos pelas companhias aéreas e se devem à falta de combustível em outros aeroportos.