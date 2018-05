Aeroporto de Brasília recebe 10 caminhões e estoque de querosene sobe a 18%

Depois de declarar desabastecimento total no fim da tarde deste domingo, 27, a Inframética, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, informou agora à noite que recebeu 10 caminhões-tanque com 550 mil litros de querosene de aviação (QAV).

O comboio foi escoltado por forças federais desde a BR-040, em Cristalina (GO). "A sustentabilidade da operação somente será possível caso o transporte do suprimento até o terminal seja contínuo", informou a Inframérica, por meio de nota.

O abastecimento da noite deste domingo elevou os níveis dos reservatórios para 18%. Porém, antes de realizar o abastecimento das aeronaves, o combustível recém-chegado passará por análises para testar a qualidade do insumo. Após os testes, o querosene ainda deve passar por um período de decantação para, somente então, estar apto para abastecimento. O processo só deve ser concluído na madrugada desta segunda-feira, 28.

Mesmo com o novo fôlego, o terminal manteve a orientação de só pousar no terminal aeronaves com capacidade para decolar sem a necessidade de abastecimento na capital. O Aeroporto de Brasília geralmente recebe carregamento de 20 caminhões de querosene em média por dia.