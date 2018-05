Rollemberg descarta estado de emergência no DF

Em entrevista exclusiva à Rádio Nacional, na manhã deste sábado (26), o governador do Distrito Federal (DF), Rodrigo Rollemberg, descartou a hipótese de decretar estado de emergência. Segundo ele, há combustíveis para os serviços essenciais na região: saúde, segurança e transporte público. Uma reunião de avaliação ocorrerá amanhã (27) para analisar as perspectivas.

“[Decidimos] priorizar os serviços essenciais. Temos combustível para que as empresas possam rodar na segunda-feira. Ambulâncias e carros da polícia. E garantir os serviços essenciais para a população.”

Rollemberg ressaltou que caminhões com carregamento de combustíveis fazem as entregas nos pontos de distribuição do DF, com o apoio de escolta policial. Ele disse que a “preocupação” do governo é com a população. “Caminhões estão conseguindo chegar aos pontos de distribuição e conseguindo abastecer”, disse.

O governo afirmou que está confiante de que em breve a normalidade será retomada.

Saúde

Ontem (25), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal suspendeu cirurgias, consultas e exames já agendados. Apenas os casos considerados de emergência serão atendidos. O mesmo vale para o transporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em nota, a secretaria atribui as medidas aos efeitos da paralisação dos caminhoneiros.

A orientação segue até segunda-feira (28).

Neste fim de semana, apenas os casos de urgência e emergência serão atendidos nos hospitais. As unidades básicas de saúde (UBS) ficarão fechadas. As consultas ambulatoriais em hospitais e policlínicas serão suspensas.

Por determinação da Secretaria de Saúde, os servidores serão realocados para os atendimentos de urgência e emergência e demais serviços ininterruptos. “A secretaria alerta ainda que qualquer servidor poderá ser convocado a atuar, independentemente do serviço, se o cenário se mantiver.”