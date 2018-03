Tentativa de ataque à Secretaria de Justiça no CE tem 3 mortos

Um confronto entre a Polícia Militar e bandidos que atacavam a sede da Secretaria de Justiça do Ceará, em Fortaleza, terminou com três mortos na madrugada deste sábado, 24. O secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, disse que o setor de inteligência da área detectou que havia a ameaça de ataque ao prédio.

A Polícia Federal está investigando um ataque à sede dos Correios no bairro Antônio Bezerra, onde foram deixadas cartas ameaçadoras às autoridades cearenses. O governador Camilo Santana (PT), que foi ameaçado, em uma das cartas reagiu:. "Nem a polícia, nem o Estado vão aceitar qualquer afronta."

Fonte: Estadão Conteúdo