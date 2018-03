Morre aos 82 anos o jornalista Toninho Drummond

O jornalista Antonio Carlos Drummond - conhecido como Toninho Drummond -, ex-diretor da TV Globo em Brasília, morreu na madrugada deste sábado (24), aos 82 anos, de falência múltipla dos órgãos, após complicações decorrentes de pneumonia e infecção nos rins. O corpo será cremado na segunda-feira (26).

Toninho Drummond dirigiu por 25 anos a sucursal de Brasília, e participou da implantação do Bom Dia Brasil. Aposentou-se em julho de 2012, ano em que também foi homenageado no prêmio Engenho de Comunicação, como personalidade da comunicação.

Jornalista Toninho Drummond

Toninho Drummond cobriu, entre outros fatos importantes do país, a primeira eleição direta para presidente, em 1989, e o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. Ele ainda participou da entrevista exclusiva do ex-presidente Ernesto Geisel à TV Globo dentro do trem-bala que ia de Tóquio para Kioto.