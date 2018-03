Em vídeo, Haddad manda apoio a Marinho e diz estar acompanhando caravana de Lula

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) enviou um vídeo em apoio a pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo do presidente estadual do diretório do partido, Luiz Marinho, que disputa neste sábado a vaga em encontro estadual do PT com o ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá.

No vídeo, Haddad manda os parabéns e lamenta não estar presente. Ele diz que esta acompanhando Lula em sua caravana pelo País e também deve cumprir uma agenda de educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele diz que universidade virou "símbolo desse processo todo em função do que aconteceu com o reitor".

O reitor afastado pela Justiça, Luis Carlos Cancellier, foi encontrado morto em outubro do ano passado. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal em uma ação contra desvios na universidade.

Haddad diz ainda no vídeo que é hora de trocar de comando em São Paulo, como uma referência à longa permanência do PSDB no governo paulista.

Fonte: Estadão Conteúdo