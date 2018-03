Operação da PF combate tráfico internacional de drogas no Paraná

Um grupo criminoso responsável por tráfico internacional de drogas foi desarticulado nesta sexta-feira (23) pela Polícia Federal (PF), após investigações iniciadas em abril de 2016. Nesse período, segundo a PF, cinco pessoas foram presas em flagrante e foram apreendidos 162 quilos (kg) de cocaína, 32 kg de crack e 154 kg de maconha. Os policiais recolheram ainda uma pistola 9 milímetros.

As investigações conduzidas pela Operação Jacutinga apuraram que os suspeitos traziam, pela tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, as drogas para o Brasil e as enviavam para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O nome da operação é uma referência a uma ave típica da região rural de São Miguel do Iguaçu – cidade vizinha a Foz do Iguaçu, no Paraná, onde os investigados são baseados e têm uma chácara.

O grupo investigado, formado por três pessoas da mesma família, “transportava a droga em compartimentos previamente preparados na lataria dos veículos, como no teto e nos para-lamas”. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e oito de busca e apreensão

As ações ocorrem em endereços nas cidades de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Cascavel, no Paraná. Além do grupo principal, as investigações identificaram um núcleo secundário, envolvido em uma apreensão de 40 kg de maconha na cidade de Cascavel, ocorrida em abril do ano passado, quando uma pessoa foi presa.