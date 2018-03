Linhão de Belo Monte terá operação limitada até conclusão de análise do apagão

A linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte, que registrou uma falha técnica na última quarta-feira (21), levando a um apagão que deixou 70 milhões de pessoas sem luz em Estados do Norte e Nordeste, terá sua operação limitada até que sejam concluídas as análises da ocorrência e eventuais correções sejam realizadas, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

"Até que sejam realizadas a análise desta perturbação e as adequações que se fizerem necessárias, as operações do bipolo Xingu-Estreito e do Fluxo Norte-Sul deverão estar limitadas em 1 700 MW e 1.000 MW, respectivamente", afirmou o operador, que explicou que a adoção desses limites visa garantir uma operação em que o Sistema Interligado Nacional (SIN) suporte a perda do bipolo Xingu-Estreito e torne desnecessária a atuação do Sistema Especial de Proteção (SEP).

A falha na linha, que afetou 25% da carga do País, ocorreu no mesmo dia em que a linha recebeu a liberação para operar com sua potência plena de 4 mil MW, devido à conclusão, com sucesso, dos testes de desempenho do sistema de transmissão em corrente contínua.

O ONS informou que em até 15 dias, contados a partir da quarta-feira, deve apresentar um primeiro relatório técnico sobre o problema. Hoje, o diretor-geral do órgão, Luiz Eduardo Barata, afirmou que na próxima segunda-feira haverá uma reunião com os diversos agentes envolvidos, para discutir a questão, incluindo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a concessionária que opera a linha, a Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE), uma sociedade entre a chinesa State Grid e a Eletrobras.

"Todas as vezes que tem um distúrbio dessa dimensão, há uma sede enorme de saber o que foi, quem foi, como vai ser punido, mas precisamos tomar cuidado com o diagnóstico", afirmou, durante evento em São Paulo. Ele também salientou que ainda é cedo para falar sobre penalidades e esclareceu que caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) avaliar se os responsáveis deverão ser penalizados.

O diretor da Aneel Tiago de Barros, presente no mesmo evento, esclareceu que a análise de eventuais penalidades começará apenas após a conclusão da investigação pelo ONS.

