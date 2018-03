Ex-militar do Exército e mais 9 são presos por tráfico de armas no DF

O ex-militar do Exército Mauro de Souza Ferreira foi preso na manhã desta sexta-feira (23) na operação Shooter, que combate esquema de tráfico de armas no Distrito Federal. Foram mobilizados 180 policias civis para cumprir 22 mandados de prisão e 43 mandados de busca e apreensão.

Também são alvos da operação dois militares ativos, dois ex-militares do Exército e um da reserva da Aeronáutica. Os pedidos de prisão são temporários, válidos por cinco dias prorrogáveis.

Arma e projéteis apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal na operação

Entre os alvos da operação estão também colecionadores que teriam comprado armas ilegais de traficantes. As buscas e apreensões são cumpridas em seis regiões do Distrito Federal (Cruzeiro, Santa Maria, Jardim Botânico, Guará, Gama) e duas do Entorno (Valparaíso de Goiás e Novo Gama).

As investigações começaram há quatro meses, quando policiais da Coordenação de Combate ao Crime Organizado trabalhavam em outra operação que também envolvia facções.