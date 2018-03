Prazo para cadastramento biométrico termina amanhã em nove cidades paulistas

O prazo para cadastramento biométrico dos eleitores acabará nesta sexta-feira (23) em nove municípios de São Paulo. A identificação por impressões digitais será obrigatória em 84 municípios do estado para as próximas eleições de 2 de outubro deste ano. Das 2,5 milhões de pessoas que devem passar pelo procedimento, cerca de 1,9 milhão já compareceram aos cartórios eleitorais (79,9%).

As cidades onde o cadastramento terminará amanhã são Guarulhos, Sorocaba, Votorantim, Botucatu, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Itatinga, Pardinho e Várzea Paulista. Guarulhos e Sorocaba respondem por 56,5% do total de eleitores. No período 678,9 mil pessoas fizeram a identificação das impressões digitais - 72% do total -, faltando ainda 263,6 mil eleitores. Em Sorocaba a adesão até o momento é 76,3%, com 117,7 mil ainda não cadastrados.

Os eleitores que não fizerem o cadastramento terão os títulos cancelados. Para fazer a identificação das impressões digitais, as pessoas devem se dirigir aos cartórios eleitorais portando documento com foto, comprovante de residência e título eleitoral. Com exceção de Guarulhos, em outras cidades é possível agendar o atendimento.

Para os 75 demais municípios o período de cadastramento se encerrará no próximo dia 27. Nessas localidades os cartórios funcionaram também no sábado (24) no mesmo horário em que atendem durante a semana, das 9h30 às 17h30.

Veja a lista completa de cidades onde o cadastramento é obrigatório.