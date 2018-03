PF prende ex-deputado 'sanguessuga' Laíre Rosado

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 22, o ex-deputado Laíre Rosado (PSB), condenado na Operação Sanguessuga a 9 anos e seis meses de reclusão por supostos desvios de recursos públicos.

Laíre, que é médico e tem 72 anos de idade, foi localizado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Belo Horizonte em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte.

Segundo a PF, o mandado de prisão do ex-deputado foi expedido pela 7ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, base da Sanguessuga, deflagrada em 2006. Laíre foi condenado em 2015 pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Segundo a Procuradoria da República, o deputado sanguessuga teria destinado mais de R$ 100 milhões de verbas de emendas para um esquema de compra de ambulâncias superfaturadas que uma organização criminosa instalou em prefeituras de Mato Grosso, entre os anos de 2000 e 2005.

Laíre Rosado será submetido a exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia em Mossoró e, depois, encaminhado para a cadeia pública de Mossoró.

Defesa

A reportagem está tentando contato com a defesa do ex-deputado Laíre Rosado. O espaço está aberto para manifestação.

Fonte: Estadão Conteúdo