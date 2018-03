Empresa deu 'passo errado', afirma diretor da ONU sobre Hydro Alunorte

O grupo norueguês Norsk Hydro terá de investir pesado para recuperar a confiança em suas operações. A avaliação é de Erik Solheim, diretor executivo da Organização das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Erik Solheim - que é norueguês e já comandou o Ministério do Meio Ambiente da Noruega - disse que a empresa deu um "passo errado" ao não se comunicar corretamente sobre os estragos causados nas operações em Barcarena, mas que está certo de que a situação se resolverá.

"A Hydro tem investido substancialmente no Pará. Conheço a companhia muito bem e sei que é uma empresa comprometida com o meio ambiente. Conheço seu diretor-geral e suas melhores intenções. Acredito que eles deram um passo errado, não foram capazes de se comunicar corretamente num primeiro momento, e isso criou esse clima de insegurança, principalmente com a população local", disse. "A empresa terá de investir pesadamente para ganhar novamente a confiança da população. Sei que estão completamente envolvidos com isso e cuidarão dessa questão."

Solheim esteve em Brasília para discursar na cerimônia de abertura do 8º Fórum Mundial da Água, evento que ocorrerá até Sexta-feira (23) na capital federal, com expectativa de reunir 40 mil pessoas, entre representantes de governos, academia, sociedade civil, setor privado e organizações.

Perguntado sobre os benefícios práticos que o encontro pode gerar, Solheim afirmou que se trata de uma oportunidade para comparar experiências. "É uma chance de se discutir como diferentes nações podem fazer algo melhor pela gestão da água, como podemos aprender uns com os outros, além de apresentar oportunidades de negócios nessa área, mostrando como problemas podem virar oportunidade."

Na abertura do Fórum, o presidente Michel Temer destacou que seu governo se esforça para terminar a transposição do Rio São Francisco. "Preservar não basta, é preciso fazer chegar a água aos lares das famílias."

