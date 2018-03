Investigado na Lava Jato é preso ao desembarcar no Rio

O advogado Marcos Vinícius da Silva Lips, ex-secretário adjunto de Tratamento Penitenciário da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro, foi preso na manhã deste sábado (17) ao desembarcar no aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio.

Na última terça-feira (13), ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, sob acusação de participar de uma fraude no fornecimento de alimentação para os detentos do Estado do Rio. Lips estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil neste sábado, quando se entregou.

A ordem de prisão contra Lips foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, dentro da operação Pão Nosso, deflagrada na terça-feira pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. Foi mais uma etapa da Operação Calicute, braço da Lava Jato no Rio de Janeiro.

A Justiça determinou a prisão de 16 pessoas e no mesmo dia foram presos o ex-secretário estadual de Administração Penitenciária Cesar Rubens Monteiro de Carvalho e o delegado Marcelo Martins, então diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada do Rio.

O grupo é acusado de fraudar os contratos de fornecimento de alimentação (quentinhas, café da manhã e lanches) para os mais de 50 mil presos no Estado do Rio durante pelo menos seis anos (2009 a 2014). Nesse período, os contratos chegaram a R$ 72 milhões e, segundo o Ministério Público Federal, R$ 44 milhões foram desviados.

Até as 11h deste sábado, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de Lips para que se pronuncie sobre a acusação.

Fonte: Estadão Conteúdo

