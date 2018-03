Moro se rende à Copa do Mundo e remarca audiências do sítio de Atibaia

Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia têm influência sobre a tramitação do processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu sob a acusação de receber propinas por meio de reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O juiz Sérgio Moro mandou a Secretaria da 13ª Vara Federal do Paraná reagendar depoimentos de testemunhas de defesa marcados para os dias 22 e 27 de abril.

No dia 22, testemunhas do ex-presidente, de seu ex-assessor Rogério Aurélio Pimentel, seu advogado, Roberto Teixeira - também réu na ação -, e do ex-executivo OAS Paulo Gordilho prestariam depoimentos.

Já no dia 27, também seriam ouvidas testemunhas arroladas por Lula, Fernando Bittar - um dos proprietários do imóvel, e do pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do petista.

O caso envolvendo o sítio resultou na terceira denúncia contra Lula na Lava Jato. Segundo a acusação, Odebrecht, OAS e Schahin, por meio do pecuarista José Carlos Bumlai, gastaram R$ 1,02 milhão em obras no sítio em troca de contratos com a Petrobras.

O imóvel foi comprado no fim de 2010, quando Lula deixava a Presidência, pelos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna.

Fonte: Estadão conteúdo